Более 50 человек обратились в медицинские учреждения после акции протеста в Ереване, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудники полиции. Столкновения произошли на перекрестке улиц Прошян и Демирчян.
Глава Минздрава Анаит Аванесян и замминистра Армен Назарян посетили медцентр "Гераци".
Стычки противников премьера Никола Пашиняна с правоохранительными органами произошли вечером 3 июня. Участники акции протеста требуют отставки премьер-министра Армении. Протестующие заблокировали здание правительства, а затем попытались перекрыть выходы из него. Силовики применили светошумовые гранаты и начали задерживать манифестантов.
Оппозиция утверждает, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.
Ереван и Баку в 2020 году 44 дня вели войну, в ходе которой Азербайджан захватил части Нагорного Карабаха, спорной территории, контролируемой армянами с начала 1990-х годов. При посредничестве Москвы огонь удалось прекратить. После чего в регион были введены российские миротворцы.
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