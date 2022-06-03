На протестах противников Пашиняна пострадали десятки жителей Еревана

Более 50 человек обратились в медицинские учреждения после акции протеста в Ереване, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.

Отмечается, что среди пострадавших есть сотрудники полиции. Столкновения произошли на перекрестке улиц Прошян и Демирчян.

Глава Минздрава Анаит Аванесян и замминистра Армен Назарян посетили медцентр "Гераци".

Стычки противников премьера Никола Пашиняна с правоохранительными органами произошли вечером 3 июня. Участники акции протеста требуют отставки премьер-министра Армении. Протестующие заблокировали здание правительства, а затем попытались перекрыть выходы из него. Силовики применили светошумовые гранаты и начали задерживать манифестантов.

Оппозиция утверждает, что Пашинян собирается подписать мирный договор с Азербайджаном, признав Нагорный Карабах частью этой страны.

Ереван и Баку в 2020 году 44 дня вели войну, в ходе которой Азербайджан захватил части Нагорного Карабаха, спорной территории, контролируемой армянами с начала 1990-х годов. При посредничестве Москвы огонь удалось прекратить. После чего в регион были введены российские миротворцы.