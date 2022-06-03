Экс-офицер СБУ: секретные тюрьмы ЦРУ появились на Украине ещё до 2014 года

Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что американские секретные тюрьмы появились на Украине ещё до начала конфликта в Донбассе.

Прохоров напомнил, что Центральное разведывательное управление США начало создавать на Украине секретные тюрьмы ещё при президентстве Виктора Ющенко.

"Но там шла речь о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме. Не граждане Украины. С началом антитеррористической операции спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины", — сказал Прозоров.

Ранее микробиолог Игорь Никулин допустил, что вирус оспы обезьян могл быть модифицирован в американских биолабораториях на территории Украины, после чего подопытные покинули Украину и разнесли заразу по Европе.