Экс-офицер СБУ Василий Прозоров заявил, что американские секретные тюрьмы появились на Украине ещё до начала конфликта в Донбассе.
Прохоров напомнил, что Центральное разведывательное управление США начало создавать на Украине секретные тюрьмы ещё при президентстве Виктора Ющенко.
"Но там шла речь о том, что в них будут находиться люди, подозреваемые в международном терроризме. Не граждане Украины. С началом антитеррористической операции спецслужбы Украины развернули целую сеть таких секретных тюрем на территории востока Украины", — сказал Прозоров.
Ранее микробиолог Игорь Никулин допустил, что вирус оспы обезьян могл быть модифицирован в американских биолабораториях на территории Украины, после чего подопытные покинули Украину и разнесли заразу по Европе.
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Сдача Вооружёнными силами Северодонецка объявлена украинской стороной запланированной хитростью.