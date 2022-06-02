В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии

Москва должна осуществлять поставки энергоресурсов и любых других товаров на Запад только в обмен на технологии, необходимые сейчас России. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин.

"Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", — отметил он.

Депутат пояснил, что в настоящее время европейские страны активно заполняют свои хранилища газом, приобретаемым у России, несмотря на санкции. После удовлетворения своих потребностей в энергоресурсах Запад ужесточит свои антироссийские позиции, уверен парламентарий.

Афонин предлагает не дожидаться такого развития событий, а уже сейчас ставить встречные условия по поставкам необходимых России технологий.