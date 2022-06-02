EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Камиль Джабраилов

В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии

Мир

Москва должна осуществлять поставки энергоресурсов и любых других товаров на Запад только в обмен на технологии, необходимые сейчас России. Об этом заявил первый замглавы комитета Госдумы по безопасности Юрий Афонин.

В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии

"Давайте обусловливать поставки на Запад российского газа, удобрений, зерна обязательной поставкой в Россию наиболее нужных нам западных товаров и технологий", — отметил он.

Депутат пояснил, что в настоящее время европейские страны активно заполняют свои хранилища газом, приобретаемым у России, несмотря на санкции. После удовлетворения своих потребностей в энергоресурсах Запад ужесточит свои антироссийские позиции, уверен парламентарий.

Афонин предлагает не дожидаться такого развития событий, а уже сейчас ставить встречные условия по поставкам необходимых России технологий.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
Новости
Украинским экспертам скоро придётся пересматривать расчёты по "Калибрам"
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии
МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам
Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса
Военкор Поддубный: ВС РФ уничтожили 10 гаубиц США М777
Популярное
Силовые структуры
Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь

Российская армия продолжает проведение военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины.

Отступившие боевики ВСУ из Красного Лимана запретили танкистам открывать огонь
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Силовые структуры
Снайпер из Польши оборудовал огневую позицию на куполе церкви в Дробышеве
Общество
Отец Макгрегора ответил Зеленскому за слова о сыне и Путине: закрой поганый рот
Силовые структуры
Военные морской пехоты ВМС ВСУ отказались воевать с ВС РФ из-за больших потерь
Любовь Степушова На Украине назвали "самое ужасное" для ВСУ — ощущение беззащитности Любовь Степушова Людмила Черткова День защиты детей — теперь тоже праздник со слезами на глазах Людмила Черткова Ольга Лазарева Расследование работы Форин-офиса в России продолжается: названы ещё 59 имён агентов влияния Ольга Лазарева
Силовые структуры
Трофеи на позициях ВСУ близ Святогорска говорят о тяжёлой ситуации с оружием
Мир. Новости мира
В Болгарии резко увеличился отток украинских беженцев
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Общество
Дима Билан о событиях в Донбассе: "Задним числом я уже начинаю понимать"
Последние материалы
Зеленский заявил о фактическом членстве Украины в Евросоюзе
Востоковед Котков: Китаю придётся возвращать Тайвань военным путём
Украина планирует быстро победить Белоруссию силами теробороны
"Готовьтесь": глава крупнейшего банка предупредил об экономическом "урагане"
Подоляка: турецкие "Байрактары" на Украине превращаются в металлолом
Райнер: при возделывании садового участка надо учиться у дикой природы
В Госдуме предложили продавать газ Западу только в обмен на технологии
МВД Украины: повестки вручают даже 14-летним подросткам
Песков: Кремль не следит за судьбой Анатолия Чубайса
МИД РФ собрал факты и доказательства русофобии в 40 странах мира
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников