Военный эксперт Коротченко: "Зеленский в три раза занизил потери ВСУ"

Потери украинской армии настолько велики, что Киев не может молчать, но существенно занижает реальные цифры, считает военный эксперт, главред журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко. Истинные потери ВСУ примерно в три раза выше, полагает он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ежедневно в боях страна теряет около до 100 человек убитыми, ещё порядка 500 получают ранения.

Коротченко объяснил, что реальные цифры намного выше, но Киев не может их озвучить из репутационных соображений.

"Очевидно, Зеленский озвучил заниженные цифры. По оценкам экспертов, реальные цифры ежедневных потерь в три раза выше. Но их так много, что Украина не может просто молчать", — передаёт слова эксперта РИА Новости.