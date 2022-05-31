Волкер: РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк

Бывший спецпредставитель США в Киеве и экс-посол в НАТО Курт Волкер заявил, что РФ совершила стратегическую ошибку, бросив все силы на Северодонецк.

Волкер был одним из первых, кто выступил с критикой в адрес президента США за то, что тот решил не поставлять Киеву ракеты большой дальности. Кажется, экс-посланника США не особо волнует тот факт, что Украина может применить эти ракеты для удара по территории РФ. По мнению Волкера, Киев использовал бы ракеты лишь для того, чтобы отбросить ВС РФ к границам. Волкер уверен, что Штатам не нужно бояться ответа России, потому что Москва занята специальной военной операцией.

В интервью для BBC Волкер заявил, что, по его мнению, союзные силы ЛДНР и России допустили стратегическую ошибку, "бросив все силы" на Северодонецк. По его словам, взятие города мало что даст России и лишь "обескровит" ВС РФ. Но, видимо, Волкер не особо осведомлён о ходе спецоперации или он делает свои выводы, основываясь на западных фейках.

На данный момент войска РФ и ЛДНР уже освободили основную часть города, а у Северодонецка стоят явно не "все силы РФ".