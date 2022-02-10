Курт Волкер не верит в способность Европы "обвалить" Россию

Бывший спецпредставитель США по Украине Курт Волкер считает, что Европа полностью не откажется от импорта природного газа из России в случае эскалации событий на Украине.

Отвечая на вопрос греческого издания Kathimerini о возможности переориентации мировых газовых рынков в случае эскалации на Украине, Волкер заявил, что от российских поставок энергоносителей "отключения на 100% не будет".

"Это можно было бы сделать при помощи слаженных усилий и обязательств всех стран прекратить покупать российский газ и обратиться к другой стороне. Думаю, что Германия, в частности, намерена сохранять подключение к российскому газу. Возможно, также и некоторые другие страны такие, как Венгрия, Австрия, Греция… Отключения на 100% не будет", — сказал Волкер.

Он отметил, что не считает возможным отсоединить Европу от России в газовой сфере и "обвалить" российский рынок экспорта газа. "Не верю, что можно так быстро поменять спрос и предложение", — цитирует Волкера "Прайм".

Напомним, в последнее время официальные представители Евросоюза заявляют, что ищут возможности для наращивания альтернативных российским поставок природного газа.

Речь идёт о поставках сжиженного природного газа (СПГ). Здесь в первую очередь подразумеваются Соединённые Штаты и Катар, лидеры по поставкам СПГ на мировом рынке. О готовности поставлять газ в Европу заявляли и в Австралии, но реальность этого варианта под вопросом из-за больших расстояний.

Основным поставщиком поставок природного газа по трубопроводам является Россия. Далее следует Норвегия — но там говорят, что достигли пределов по возможностям наращивания добычи газа. Следует также напомнить об Азербайджане, Нидерландах и Алжире (их этого государства газ поступает в Испанию).

При этом в России подчёркивают, что не строят каких-либо агрессивных планов в отношении Украины. А ситуацию с резким ростом цен на газ в Европе объясняют отказом от заключения долгосрочных контрактов. На которых, к слову, настаивает не только Россия, но и тот же Катар.