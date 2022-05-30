Источник WP заявил, что Вашингтон изучает возможность поставок Киеву РСЗО

Источники американской газеты Washington Post (WP) заявили, что Вашингтон изучает возможность поставок Киеву РСЗО.

Источники в американской администрации сообщили изданию WP, что рассматривают возможность отправить Украине ракетных систем залпового огня (РСЗО), но без дальнобойных ракет. Президент США Джо Байден днём ранее также заявил, что США не намерены посылать Киеву оружие, которое может нанести удары по территории РФ.

Источники WP отметили, что окончательное решение Белый дом ещё не принял. Новый пакет военной помощи Украине может быть объявлен уже на этой неделе. Ожидается, что в этот пакет будет входить РСЗО и системы HIMARS.