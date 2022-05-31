Верховная Рада Украины сняла омбудсмена русофобку Денисову с поста за фейки

Украинский парламент проголосовал за увольнение омбудсмена Людмилы Денисовой.

Украинского омбудсмена по правам человека уволили за распространение многочисленных фейков. Об этом сообщил в соцсетях депутат Верховной Рады Украины Ярослав Железняк.

"Непонятная концентрация медийной работы Людмилы Денисовой на деталях сексуальных преступлений в извращённой форме и изнасилованиях детей, которые она не могла подтвердить доказательствами. Что, по мнению депутатов, лишь вредило Украине и отвлекало внимание мировых СМИ", — заявил депутат Павел Фролов.

Накануне Денисова говорила, что по команде Офиса президента Украины ей планируют объявить о недоверии.

В начале весны российский уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала украинскую коллегу предотвратить пытки военнопленных. Позже она рассказала, что получила ответ Денисовой, где было сказано, что "договоренности быть не может" и ответ был составлен в "традиционных оскорбительных формах".

Денисова является омбудсменом Украины с 2018 года. За последнее время русофобка "прославилась" тем, что клеветала на российских военнослужащих, постоянно приписывая им многочисленные преступления в зоне военной спецоперации: массовые изнасилования и убийства.