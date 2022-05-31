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Автор Светлана Нерадовская

Сенатор Климов: Россия "держит удар" в ведущейся против неё информационной войне

Мир

По мнению сенатора Андрея Климова, Запад не смог получить желаемых результатов в той информационной войне, которую он активно ведёт против России.

Сенатор Климов: Россия "держит удар" в ведущейся против неё информационной войне

"С точки зрения внутренней аудитории статистика говорит о том, что (Западу) не удалось достичь поставленных целей, о чем говорил глава СВР Сергей Нарышкин", — отметил Климов в ходе брифинга в медиагруппе "Россия сегодня".

При этом с такой же уверенностью говорить о ближнем зарубежье не приходится, добавил политик. Благодаря разным способам получения информации о происходящем в России и на Украине там всё не так однозначно, ведь, как отметил Климов, "разное пишут, так, что диву даёшься".

Тем не менее многие государства на самом деле понимают, что действительно происходит на Украине, в их числе КНР, Индия и даже "западные европейские партнёры РФ".

При всём при этом на Западе есть тенденция "победы холодильника над телевизором", как метко заметил Климов. У жителей многих стран просто нет желания и времени думать о России как об "агрессоре", когда они видят всё растущие цены на продукты, топливо и коммунальные платежи, и предлагают своим властям сначала навести порядок "в своём доме".

 

 

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия андрей климов
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