Военкор Котенок: США могут схитрить с поставками Киеву "голых" РСЗО

Соединённые Штаты могут поставить Украине РСЗО, способные бить вглубь российской территории, но без необходимых для этого ракет. И это будет хитрый ход с их стороны. Такое мнение высказал военный корреспондент Юрий Котенок.

Журналист отметил, что пока с американскими РСЗО картина вырисовывается следующая. С одной стороны, Байден заявил, что Вашингтон не будет поставлять Киеву системы, способные бить по территории России. С другой — Washington Post со ссылкой на свои источники пишет, что возможность поставки подобных систем по-прежнему изучается, но "без дальнобойных ракет".

Журналист считает, что если выберут второй вариант, то это обычная разводка и попытка США снять с себя ответственность за возможные последствия от применения этих систем.

"Штаты пришлют "голые" машины, сделают вид, что дали строгий наказ не стрелять по территории РФ, после чего нужные ракеты завезут через третьи страны. Для Киева это крайне важно", — пояснил, какой вариант могут реализовать американцы, военкор

Все эти угрозы Киева заставить жителей Белгорода "бегать по подвалам" — это не пустой звук. Их реализация становится для укронацистов идеей фикс, отметил репортёр.

"И без освобождения Харькова и всей пограничной полосы купировать эти угрозы не получится физически", — заключил Котенок.