Кедми: "патриотам" Украины проще поддерживать её танцами в Европе, чем в окопах

Политолог Яков Кедми иронично отметил, что намного легче оказывать "поддержку" Украине, отплясывая в национальных костюмах в сытой и безопасной Франции, чем воевать за свою страну.

Эксперт оставил соответствующую подпись к опубликованному им видео, на котором молодые люди явно "призывного возраста" танцуют в украинских национальных костюмах на одной из площадей Парижа.

Кедми удивился, почему танцоры выражают своё сочувствие именно таким способом и так далеко от родины, ведь по идее они могли бы сейчас находиться в рядах украинских вооружённых сил.

"Оказалось-то, что "за Украину” куда безопаснее отплясывать гопака где-то в Западной Европе, чем вариться в котлах", — насмешливо заметил Кедми.

Ранее политолог высказал мнение, что из-за своей агрессии и хамства по отношению к РФ Польша развалится. Эксперт предположил, что самоуверенность поляков обусловлена их уверенностью в поддержке США, хотя он считает, что Вашингтон не пойдёт на военный конфликт с Россией из-за Варшавы.