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Автор Елена Былкина

Зеленский признался, что пошёл против воли США

Мир

Владимир Зеленский рассказал, какие рекомендации США отвергла Украина.

Зеленский признался, что пошёл против воли США

Президент Украины вспомнил советы Вашингтона, которые ему давали за год до начала спецоперации на Украине.

"США предлагали бить тревогу, рыть окопы и эвакуировать людей из страны за год до вторжения", — сказал лидер Украины.

Зеленский объяснил, что не последовал советам западных партнёров, так как не хотел создавать лишнюю панику среди населения. Он отметил также, что такие превентивные действия могли подорвать экономику страны.

"Это повлияло бы на нашу финансовую ситуацию, бюджет и экономику. Теперь мы это прекрасно понимаем. Только когда вторжение началось, мы предприняли эти шаги. Сейчас нам не хватает как минимум $5 млрд. в бюджете. Этот дефицит возник в марте. Если бы мы начали это за год до, у нас больше не было бы экономики", — сказал глава Незалежной.

Зеленский уверен, что в России никто, кроме Владимира Путина, не может принимать значимые решения. В этом, по его словам, кроется суть "путинской России".

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы владимир путин владимир зеленский
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