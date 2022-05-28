Зеленский об окружении Путина: "Все эти люди ничего не значат"

Владимир Зеленский убеждён, что в России никто, кроме Владимира Путина, не может принимать значимые решения. В этом, по его словам, кроется суть "путинской России".

Президент Украины очень низко оценивает влияние окружения Путина. Он считает, что не стоит обращать внимание на заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова.

"Путин сформировал государство, в котором никто не может принимать решения. Неважно, что говорит их министр иностранных дел. Неважно, пошлет ли он делегацию на встречу поговорить с нами. Все эти люди, к сожалению, ничего не значат", — выразил своё мнение лидер Украины.

Ранее советник руководителя Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал о "плане перемирия России с Украиной". Он уверен, что Россия захочет помириться с Европой после завершения спецоперации.