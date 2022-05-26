Арестович: Европа будет готова помириться с Россией после окончания СВО

Советник руководителя Офиса президента Украины (ОПУ) Алексей Арестович рассказал о "плане перемирия России с Украиной". Он заявил, что Россия будет готова помириться с Европой после окончания специальной военной операции (СВО).

По словам Арестовича, Россия готова будет пойти на перемирие, если её войска полностью займут Херсонскую, Луганскую, Донецкую и частично Запорожскую области. По мнению советника Зеленского, именно после этого российское правительство заявит, что готово к перемирию.

"Путин, скорее всего, скажет Европе: "Мы всё. Мы захватили всё, что мы хотели. Мы готовы к переговорам. Давайте будем мириться", — отметил Арестович.

Арестович не отрицает того факта, что Европа может пойти на примирение с Москвой. Антироссийские санкции работают в большей степени против самой Европы. Цены на топливо растут, а миру предрекают продовольственную катастрофу. Запад может помириться с Россией, потому что странам выгодней сотрудничать с Кремлём, а не с Незалежной, которая только требует финансовую помощь и вооружение.