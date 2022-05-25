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Автор Евгения Васильева

СБУ допросила Яценюка, Турчинова и Авакова по делу о закупках угля Порошенко

Мир

Сотрудники Службы безопасности Украины допросили бывшего премьера Арсения Яценюка, экс-руководителя МВД Арсена Авакова и бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова. Политики стали свидетелями по делу о государственной измене.

На официальном сайте СБУ написали, что Яценюка, Авакова и Турчинова вызвали 19 мая. По данным издания "Страна.ua", чиновники дали показания по делу о покупке угля экс-лидера Украины Петра Порошенко и оппозиционера Виктора Медведчука.

Ранее Медведчук рассказал, что Порошенко присвоил нефтепродуктопровод "Самара — Западное направление". Ещё оппозиционер подчеркнул: над отладкой поставок угля из ДНР и ЛНР на Украину работала почти вся верхушка государственного аппарата.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
украина арсений яценюк виктор медведчук александр турчинов
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