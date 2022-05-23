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Автор Елена Ивченко

Медведчук: вывод нефтепровода из госсобственности был инициирован Порошенко

Мир

Украинский оппозиционный политик Виктор Медведчук, подозреваемый в госизмене, в ходе допроса рассказал о схеме вывода из государственной собственности части магистрального нефтепродуктопровода "Самара — Западное направление" для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива и поставках угля с ЛДНР на Украину.

Медведчук: вывод нефтепровода из госсобственности был инициирован Порошенко

По его словам, именно бывший глава украинского государства Пётр Порошенко не только обратился к нему с просьбой связаться с руководством РФ, но и обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

"Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту — собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий… Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества — все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко", — отметил политик.

Также Медведчук сообщил, что отладкой поставок угля с территорий ЛДНР на Украину занималась практически вся верхушка государственного аппарата.

"Начиная с президента и заканчивая министрами, стражами порядка и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему", — заключил он.

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Автор: Елена Ивченко, Куратор: Любовь Степушова
Темы пётр порошенко виктор медведчук
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