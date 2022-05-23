Китайская делегация отказалась аплодировать Зеленскому в Давосе

Китайская делегация отказалась не стала аплодировать Владимиру Зеленскому после его выступление на международном экономическом форуме в Давосе.

Речь Зеленского во время выступления по своему содержанию мало чем отличалась от его предыдущих выступлений. Он призвал участников форума участвовать в восстановлении Украины, ввести эмбарго на российскую нефть, полностью заблокировать банки, предприятия IT-сектора, сообщает РИА "Новости".

Что касается китайской делегации, то надо отметить, что источником информации в данном случае был американский конгрессмен республиканец Майкл Маккол.

В эфире телеканала CNN он показал фотографию, на которой представители китайской делегации сидят в окружении аплодирующих людей.

По словам Маккола, после выступления Зеленского все аплодировали стоя, за исключением делегации из КНР. По его словам, они "просидели всё время оваций", а потом вышли из зала заседаний, "после того, как я сделал этот снимок".

Исходя из этого мистер Маккол сделал глубокомысленный вывод о том, что китайская делегация послала "чёткий сигнал" о том, что "они не поддерживают Украину, они не поддерживают Зеленского". Не совсем понятно, адресовано это было китайским делегатам на форуме в Давосе, либо речь о политике китайских властей.

Впрочем, заявление американского конгрессмена вполне укладывается в линию США относительно критики Китая касательно событий на Украине. Вашингтон неоднократно высказывал претензии в адрес Пекина. Который, по мнению американской администрации, должен осудить Россию.

Стоит напомнить, что в понедельник президент США Джо Байден, находясь с визитом в Японии, заявил о том, что Соединённые Штаты готовы к военному участию в защите Тайваня.

Как это часто бывает, затем последовало разъяснение из Белого дома, как именно следует понимать заявление президента США. Неназванный представитель американской администрации заявил, что никаких изменений в политике США не произошло.

Согласно этой версии, Джо Байден подтвердил приверженность политике "одного Китая" и приверженности миру и стабильности по обеим берегам пролива, отделяющего остров от материка.

"Он также подтвердил наши обязательства, зафиксированные в законе "Об отношениях с Тайванем", предоставить Тайваню военные средства для самообороны", — заявил этот анонимный чиновник. В общем, как обычно, всё не так однозначно, как могло показаться в начале.