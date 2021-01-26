Глава РФПИ призвал Давос успокоиться и помедитировать

На проходящем в Давосе Всемирном экономическом форуме (в этом году проводится онлайн) российский представитель предложил интересный рецепт для "ответа на глобальные вызовы".

Выступающий с речью глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев отметил, что присутствующим стоит вспомнить о навыках медитации. Именно медитация является способом, который поможет спокойно отреагировать на сложные вызовы для мирового сообщества.

"Я думаю, если мы все будем медитировать, если мы все немного успокоимся, если мы все сосредоточимся на том, что мы люди, нам необходимо работать вместе, — это поможет нам преодолеть препятствия на пути к (глобальной) устойчивости, с которыми мы столкнулись", — уверен Дмитриев.

Также эксперт уточнил, что мир сейчас испытывает сложности с "командной работой", державы разобщены, очень сильно мешает политическая ангажированность некоторых событий. Только работая вместе, можно обрести глобальную устойчивость.