Гигин: "Плач Волыны войдёт в историю"

Белорусский историк, политолог и публицист Вадим Гигин заявил, что так называемый плач боевика националистического формирования "Азов"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Сергея Волынского (позывной Волына) войдёт в историю.

"Они же не только фактом сдачи в плен показали свое моральное состояние, но и всем тем, как они себя вели на протяжении этих недель. К Папе Римскому, к Илону Маску стали обращаться, что они только там не вытворяли. Понимаете, появился новый жанр: была классика "Слова о полку Игореве" — "Плач Ярославны", а здесь пародия — плач Волыны. Вот плач Волыны войдет в историю, потому что это свидетельство разложении этих войск", — заключил он.

Ранее националист из "Азова"* Волына покинул территорию металлургического комбината "Азовсталь" в Мариуполе и вышел для сдачи в плен.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.