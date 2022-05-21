Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий не исключил возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука на боевиков "Азова"*. Соответствующий вопрос рассмотрят российские власти, отметил депутат.
"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в Донецке.
Накануне сложили оружие и сдались в плен все находившиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики. Медведчук был задержан Службой безопасности Украины в апреле.
*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.
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Американский профессор-международник не исключает, что в "Азовстали" находились несколько офицеров НАТО, которых боевики нацбата "Азов"* убили, а затем изуродовали их тела.