Слуцкий заявил о возможном обмене боевиков "Азова"* на Медведчука

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий не исключил возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука на боевиков "Азова"*. Соответствующий вопрос рассмотрят российские власти, отметил депутат.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в Донецке.

Накануне сложили оружие и сдались в плен все находившиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики. Медведчук был задержан Службой безопасности Украины в апреле.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.