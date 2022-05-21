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Автор Камиль Джабраилов

Слуцкий заявил о возможном обмене боевиков "Азова"* на Медведчука

Мир

Глава фракции ЛДПР в Госдуме Леонид Слуцкий не исключил возможность обмена задержанного на Украине политика Виктора Медведчука на боевиков "Азова"*. Соответствующий вопрос рассмотрят российские власти, отметил депутат.

"Мы изучим вопрос возможности обмена Медведчука на азовцев. Не ЛДПР, а те люди в Москве, которые имеют такие полномочия", — заявил Слуцкий на пресс-конференции в Донецке.

Накануне сложили оружие и сдались в плен все находившиеся на территории завода "Азовсталь" в Мариуполе украинские боевики. Медведчук был задержан Службой безопасности Украины в апреле.

*украинский националистический батальон, деятельность которого признана экстремистской и террористической и запрещена в РФ.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
леонид слуцкий виктор медведчук
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