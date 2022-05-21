Глава ЛДПР Слуцкий: "ДНР и ЛНР ждут знаковые события, как это было в Крыму"

Глава думской фракции ЛДПР Леонид Слуцкий заявил, что в ближайшие месяцы население Донбасса получит возможность свободно выразить свою позицию, как в 2014 году жители Крыма. Грядущие события он назвал "знаковыми".

"В течение ближайших месяцев здесь произойдут знаковые события. Население ДНР и ЛНР выскажет свою позицию, как это было в своё время в Крыму и Севастополе", — сказал Слуцкий журналистам в ходе поездки в Донецк.

Он уточнил, что регионы Донбасса сами определят своё будущее без давления Киева или Запада.