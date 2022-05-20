Алёхин: котёл в Северодонецке пока не кипит, но ВС РФ эффективно уничтожают ВСУ

Родившийся в Харькове военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алёхин рассказал о котле в Северодонецке и об эффективном уничтожении украинских группировок.

Алёхин рассказал, что в треугольнике Лисичанск-Северодонецк-Рубежное сейчас происходит тактическое окружение. Сейчас это кольцо сжимается, и бои идут в разных направлениях. Основные дороги и магистрали перекрываются и находятся под контролем наших сил, отметил Алёхин. Это не даёт Киеву снабжать группировки на Донбассе.

"Они (ВСУ. — Прим. ред.) достаточно вооружены, но запасы боеприпасов, конечно, тают. Всё зависит от подвоза тыловых частей и переброски вооружения и боеприпасов. Но так как основной поток нарушен, можно сказать, что силы и средства у них заканчиваются", — заявил Алёхин в интервью изданию "Украина.ру".

Алёхин отметил, что около 50% тактических единиц в масштабе бригады были уничтожены или ранены. Киев пытается прикрыть эти дыры тербатовцами или новобранцами. Последних можно назвать "живым мясом", которые не обучены вести бой. В связи с этим ВСУ теряют свою боеспособность. Также сдача бойцов в Мариуполе и на "Азовстали" сильно снизила морально-психологический настрой противника.

"Уже началась сдача в плен. Пусть она не такая массовая, но отдельные группы подразделений ВСУ сдаются не только на южном, но и на севере — в районе Изюма", — рассказал Алёхин.

Также эксперт отметил, что помощь США не имеет значение для ВС РФ. Штаты поставляют оружие Украине без "начинки", а это сильно снижает эффективность оружия.

"Да, она может выстрелить далеко, но без начинки её меткость снижается", — подчеркнул эксперт.

Алёхин заявил, что важный вопрос состоит в том, сможет ли эта техника вообще дойти до Украины, а если дойдёт, то в каком виде. Эксперт рассказал, что у подразделений ЛДНР уже много трофеев иностранного производства.

Как долго продлится СВО, Алёхин не стал предполагать. Он отметил, что вести бой можно в любое время года, но вот экономические проблемы на Украине могут сказаться на продолжительности спецоперации.