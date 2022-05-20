Украинские боевики заминировали семью в подвале в пригороде Северодонецка

Военнослужащие Народной милиции Луганской Народной Республики (НМ ЛНР) продолжают освобождать территории республики от украинских нацистов.

Пресс-служба НМ ЛНР сообщает, что в пригороде Северодонецка был установлен случай бесчеловечной провокации ВСУ. Отступая, украинские боевики заминировали подвал разрушенного ими же дома. В это время там находилась семья — мать и семеро детей. Бойцы НМ ЛНР разминировали растяжку и освободили семью. В службе отмечают, что ловушки были сделаны из боеприпасов иностранного производства.

Практически сразу военнослужащие НМ ЛНР, понимая всю сложность ситуации для мирных жителей пригорода, организовали подвозы и выдачу продуктов питания. В пресс-службе НМ ЛНР отметили, что в этом и есть разница между властями Незалежной и представителями ЛНР и России.

"Самое главное, чтобы нас Россия теперь от своего крыла не отбросила. Потому что я боюсь, что через несколько лет они сделают то же самое. Мы уже это пережили. Это уже второй раз. В четырнадцатом году было то же самое", сказала одна из местных жительниц.