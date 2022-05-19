Кот Степан из Харькова удостоился премии World Influencers and Bloggers Awards

Эвакуированному из Харькова коту-блогеру по кличке Степан вручили престижную международную премию World Influencers and Bloggers Awards.

Как правило премию вручают успешным блогерам и известным владельцам страниц в социальных сетях. Для кота Степана сделали исключение. В этом году премии удостоился кот Степан, который прославился на просторах Сети как символ грустных вечеринок.

С началом спецоперации на Украине хозяйка харизматичного кота вынуждена была бежать из Харькова, так как в её дом попал снаряд. В эвакуации Степану оказали большие почести. Он даже лично посетил World Influencers and Bloggers Awards, где его отметили высокой наградой.

Ранее сообщалось, что ВСУ под Харьковом потеряли половину наступавших.