Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО

Турция, не дающая согласие на членство Финляндии в НАТО, может сама скоро выйти из Альянса. Такое мнение высказал бельгийский политолог Крис Роман.

По мнению эксперта, вероятность того, что Турция не захочет больше оставаться в НАТО, очень велика. Он подчеркнул, что эта страна "играет сама за себя", и её лидер Реджеп Тайип Эрдоган не видит больше смысла оставаться в организации, членство в которой для неё невыгодно и даже опасно.

"Турция хочет строить свою Османскую империю. США очень хотят членства в НАТО Финляндии, но у Альянса есть право "вето", которым воспользовалась Турция, дабы не допустить конфликта с Россией. Страна играет сама за себя и это важный элемент. Американский империализм стремительно растет и становится все более опасным, Эрдоган может решить, что такая дружба очень вредна для Турции", — сказал Крис Роман в беседе с URA. RU.

Специалист отметил, что НАТО не слишком-то нужно Турции, с её сильной армией, которая уступает лишь американской. Поэтому страна может спокойно обходиться без НАТО, в то время как для самого Альянса это будет большой потерей.

Кроме того, выход из НАТО будет способствовать налаживанию турецко-российских отношений, добавил Роман.