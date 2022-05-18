EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Светлана Нерадовская

Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО

Мир

Турция, не дающая согласие на членство Финляндии в НАТО, может сама скоро выйти из Альянса. Такое мнение высказал бельгийский политолог Крис Роман.

Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО

По мнению эксперта, вероятность того, что Турция не захочет больше оставаться в НАТО, очень велика. Он подчеркнул, что эта страна "играет сама за себя", и её лидер Реджеп Тайип Эрдоган не видит больше смысла оставаться в организации, членство в которой для неё невыгодно и даже опасно.

"Турция хочет строить свою Османскую империю. США очень хотят членства в НАТО Финляндии, но у Альянса есть право "вето", которым воспользовалась Турция, дабы не допустить конфликта с Россией. Страна играет сама за себя и это важный элемент. Американский империализм стремительно растет и становится все более опасным, Эрдоган может решить, что такая дружба очень вредна для Турции", — сказал Крис Роман в беседе с URA. RU.

Специалист отметил, что НАТО не слишком-то нужно Турции, с её сильной армией, которая уступает лишь американской. Поэтому страна может спокойно обходиться без НАТО, в то время как для самого Альянса это будет большой потерей.

Кроме того, выход из НАТО будет способствовать налаживанию турецко-российских отношений, добавил Роман.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша нато турция финляндия
Sberbank
Новости
Баранец: слова Херема не просто "натовская сказка", а открытая провокация
Политолог из Бельгии Роман: Турция может выйти из НАТО
Мединский: "Польша при первом же удобном случае "отгрызет" у Украины земли"
Депутат Шеремет: Зеленскому была выгодна смерть боевиков с "Азовстали"
Поляки сделали украинцам прямой намек: не пора ли вам до хаты?
Помощник Тихановской просит жителей Литвы не принимать "подарки" от Лукашенко
На Украине погиб младший сержант из Тюменской области
До тысячи евро в месяц - финны в шоке от новых цен на электричество
УкрСМИ: лидер "Азова"* Билецкий стоит за провалом в "Азовстали"
Не стоит внимания: Зеленский говорил про поражение в Мариуполе всего 40 секунд
Популярное
Мир. Новости мира
Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"

Наёмник из Великобритании приехал воевать за Украину, однако вскоре сложил сдался в плен. Он рассказал о том, что увидел в Буче после отхода из города русских.

Британский наёмник Эндрю: "Лично я не видел никаких трупов в Буче"
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Ищенко: численность ВСУ на Днепре в 2-3 раза превосходит группировку ВС РФ
Силовые структуры
Пленный солдат ВСУ: опыт НАТО бесполезен в реальном бою
Силовые структуры
МВД ЛНР: 16 тысяч наёмников и боевиков ВСУ находятся в котле под Северодонецком
Любовь Степушова Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти Любовь Степушова Игорь Буккер Handelsblatt: цель России не денацификация, а деукраинизация Игорь Буккер Людмила Черткова Коллективный Запад заново открывает для себя закон бумеранга Людмила Черткова
Силовые структуры
Минобороны: армия РФ уничтожила подразделения наёмников из Европы на Украине
Мир. Новости мира
Военный эксперт Пек: "украинское вторжение" в Россию — катастрофа для Киева
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Мир. Новости мира
Финский адмирал призвал россиян лечь в землю Финляндии, как в 1939 году
Последние материалы
До тысячи евро в месяц - финны в шоке от новых цен на электричество
УкрСМИ: лидер "Азова"* Билецкий стоит за провалом в "Азовстали"
Не стоит внимания: Зеленский говорил про поражение в Мариуполе всего 40 секунд
Захарова уличила Киев в вовлечении детей в военные нацистские группировки
Мадуро может смело повышать ставки в переговорах с США по нефти
Депутат Журова выступила против смены российского триколора на Знамя Победы
Слушатели SudRadio раскритиковали власти Франции за поставки оружия на Украину
Захарова: "Киев делал всё, чтобы гражданские и боевики оставались на "Азовстали"
В Карелии повесили баннер с мальчиком Алёшей, встречающим военных
Баранец о планах США запретить "Посейдон" и "Сармат": "Мы не самоубийцы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников