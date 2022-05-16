Эксперт РАН: "США дали понять Украине, что не хотят видеть её в НАТО"

Заявление США о возможном вступлении Финляндии или Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству, на самом деле, призвано дать понять Киеву, что Запад в нём не нуждается. Такое мнение Pravda. Ru высказал главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев.

По его мнению, Украина была нужна Западу в качестве страны, которая ненавидит Россию. В условиях, когда этого удалось добиться, уже нет необходимости заключать с Киевом какие-то союзы или соглашения, так как они налагают дополнительные обязательства, полагает эксперт. В нынешней обстановке США могут на своё усмотрение принимать решение о помощи Украине, что удобно для Вашингтона, уверен он.

"Украина не нужна Западу в НАТО. Он добился своих целей: хотел иметь антиРоссию, её получил, причём без всяких юридических обязательств со стороны Запада. Хотим 2 млрд помощи дадим, хотим — 20 млрд, хотим — вообще ничего не дадим", — сказал Васильев.

Он подчеркнул, что слова о возможном вступлении Украины в НАТО без выполнения Плана действий по членству означают, что Вашингтон обвиняет Киев в бедах украинцев.

"Это заявление — тонкий намёк Киеву: всё, что происходит с Киевом, это вина Киева, и то, что будет происходить, это тоже ваша вина. Что-то вы не учли, не сделали, не подстраховали себя", — считает эксперт РАН.

Ранее временный поверенный в делах США на Украине Кристина Квин не исключила вариант вступления Киева в НАТО без выполнения Плана действий по членству. В то же время она напомнила, что это условие справедливо для стран, которые уже отвечают всем требованиям Североатлантического альянса, например, для Финляндии.

"Что касается возможности вступления Финляндии без Плана действий по членству, то он никогда не являлся юридическим требованием, а значит, Украина также может вступить в альянс без него. Однако План — это механизм, позволяющий достичь требований, и если какое-то государство уже отвечает всем им, то План становится ненужным", — сказала Квин.