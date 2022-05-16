Квин: "Украина может вступить в НАТО без выполнения ПДЧ"

Временно-поверенная в делах США в Украине Кристина Квин считает, что украинское государство может вступить в военный блок без выполнения Плана действий по членству, потому как это не является обязательным условием.

"Что касается возможности вступления Финляндии без ПДЧ, то План действий по членству никогда не являлся юридическим требованием для присоединения к НАТО, а значит, Украина также может вступить в Альянс без ПДЧ", — отметила она.

По словам Квин, если государство, которое хочет присоединиться к НАТО, соответствует требованиям альянса, то выполнение ПДЧ необязательно.

"Поэтому как Украина, так и любое другое государство не должно получать План действий по членству и выполнять его в случае, если вы в целом будете отвечать большей части требований", — заключила она.