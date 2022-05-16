Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин выразил недоумение по поводу намерения Финляндии вступить в НАТО.
Во время Великой Отечественной войны на территории Финляндии работало 14 концлагерей, и подавляющим большинством заключённых в них были представители Советского Союза, Украины и Белоруссии. Он напомнил, что в финских концлагерях тогда побывал каждый четвёртый житель Карелии. В отличие от финнов и карел, русские, украинцы, белорусы, грузины, татары считались представителями Финляндии "ненациональным населением", которых в два раза меньше кормили и которые часто гибли от голода.
"Финны, вам так надоела мирная, сытая жизнь? Захотелось снова строить концлагеря для русских?" — спросил Рогозин.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что в основу новой стратегии НАТО ляжет "сдерживание" России.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не в коем случае не смирится с вступлением Финляндии и Швеции в НАТО, и у этого шага будут серьёзные последствия.
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