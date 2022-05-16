Кривошеев: соседние страны стремятся втянуть Белоруссию в конфликт на Украине

Киев, Варшава и Вильнюс стремятся вовлечь Белоруссию в украинский конфликт. Об этом заявил руководитель Белорусского союза журналистов, политолог Андрей Кривошеев.

По его словам, в этой ситуации Белоруссия ведёт себя холодно и спокойно. Он подчеркнул: страна не участвует в специальной военной операции по демилитаризации Украины.

"И Украина, и Польша, и Литва предпринимают максимум для того, чтобы втянуть Белоруссию в активные боевые действия", — приводит комментарий политолога SM-News.

Он добавил, что ВСУ уже запускали "Точки-У" на территорию Белоруссии. Как отметил Кривошеев, эти ракеты представляют серьёзную опасность для страны. Эксперт пояснил, что белорусские военные предпринимают беспрецедентные усилия для развёртывания дополнительных дивизионов ПВО на границе с Украиной, чтобы перехватывать оружие ВСУ.

"Чем больше государств будет втянуто в этот конфликт, тем украинскому режиму кажется лучше его положение", — заключил Кривошеев.