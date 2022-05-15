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Автор Максим Александров

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

Мир

Россия, начав специальную военную операцию, опередила Украину, которая собиралась нанести ядерный удар по Белгороду. Такое заявление сделал экономист Михаил Хазин на канале Владимира Соловьёва. Его процитировал политолог Марат Баширов.

Хазин заявил, что Киев готовил ядерный удар по Белгороду

По словам Хазина, для осуществления своего плана Украина собиралась использовать самолёт Су-24. Он также добавил, что бомба была на борту уничтоженного в начале операции в аэропорту Гостомеля самолёта "Мрия" или на Чернобыльской АЭС.

Однако ведущий, правда, заметил, что бомба могла быть грязной, но допустил, и вариант с чистой бомбой, которую Киеву могли отдать британцы, отметил аналитик.

Напомним, в феврале перед самым началом СВО президент Украины Владимир Зеленский заявил о намерении обзавестись ядерным оружием. Многие эксперты тогда посчитали, что это стало одной из вероятных причин к началу спецоперации, так как у России просто не осталось другого выбора.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Любовь Степушова
Темы киев россия украина белгород михаил хазин владимир зеленский
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