Президент Финляндии Саули Ниинистё высказался по поводу слов Владимира Путина о вступлении страны в НАТО.
Лидеру Финляндии показалось, что президент РФ сдержанно отреагировал на решение страны вступить в Североатлантический альянс. Саули Ниинистё сказал, что в Хельсинки не заметили стремления Москвы принимать какие-либо ответные действия военного характера.
"Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось", — объяснил Ниинистё.
Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас в отношениях между Финляндией и Россией можно охарактеризовать, как неопределённые.
Ранее финны раскритиковали заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении в НАТО. Президент скандинавской страны привёл эпиграф к роману Николая Гоголя "Ревизор": "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".
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