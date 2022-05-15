Глава Финляндии оценил реакцию Путина на вступление страны в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё высказался по поводу слов Владимира Путина о вступлении страны в НАТО.

Лидеру Финляндии показалось, что президент РФ сдержанно отреагировал на решение страны вступить в Североатлантический альянс. Саули Ниинистё сказал, что в Хельсинки не заметили стремления Москвы принимать какие-либо ответные действия военного характера.

"Реакция, которую мы видели вчера, была более сдержанной, чем ожидалось", — объяснил Ниинистё.

Президент Финляндии подчеркнул, что сейчас в отношениях между Финляндией и Россией можно охарактеризовать, как неопределённые.

Ранее финны раскритиковали заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении в НАТО. Президент скандинавской страны привёл эпиграф к роману Николая Гоголя "Ревизор": "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".

