Финны раскритиковали президента Финляндии Ниинистё за цитату из Гоголя

Финны раскритиковали заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении в Североатлантический альянс.

В среду, 11 мая финский лидер призвал Россию "посмотреть в зеркало", подразумевая, что Финляндия хочет вступить в НАТО, чтобы защититься от "российской агрессии".

Издание Helsingin Sanomat сообщило, что Ниинистё допустил "исторически резкие слова", несвойственные Хельсинки. Журналист Ilta Sanomat предположил, что президент сослался на пословицу-эпиграф к роману писателя Николая Гоголя "Ревизор": "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".

В соцсети финны посчитали неуместным использование лидером страны цитаты из Гоголя.

Один из жителей Финляндии написал, что иногда лучше отказаться от употребления фразеологизмов, поскольку это может привести к путанице. Другой пользователь выразил сожаление по поводу того, что теперь слова Ниинистё "войдут в историю как обвинения в адрес России". Ещё один финн отметил, что президент сознательно допустил недосказанность в своём высказывании о России, чтобы иметь возможность всё отрицать.

Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не угрожает России, однако перспектива размещения ракет на территории этой страны может представлять опасность для РФ.