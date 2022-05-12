Финны раскритиковали заявление президента Финляндии Саули Ниинистё о России и вступлении в Североатлантический альянс.
В среду, 11 мая финский лидер призвал Россию "посмотреть в зеркало", подразумевая, что Финляндия хочет вступить в НАТО, чтобы защититься от "российской агрессии".
Издание Helsingin Sanomat сообщило, что Ниинистё допустил "исторически резкие слова", несвойственные Хельсинки. Журналист Ilta Sanomat предположил, что президент сослался на пословицу-эпиграф к роману писателя Николая Гоголя "Ревизор": "На зеркало неча пенять, коли рожа крива".
В соцсети финны посчитали неуместным использование лидером страны цитаты из Гоголя.
Один из жителей Финляндии написал, что иногда лучше отказаться от употребления фразеологизмов, поскольку это может привести к путанице.
Другой пользователь выразил сожаление по поводу того, что теперь слова Ниинистё "войдут в историю как обвинения в адрес России".
Ещё один финн отметил, что президент сознательно допустил недосказанность в своём высказывании о России, чтобы иметь возможность всё отрицать.
Ранее доцент кафедры европейского права МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил, что вступление Финляндии в Североатлантический альянс не угрожает России, однако перспектива размещения ракет на территории этой страны может представлять опасность для РФ.
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