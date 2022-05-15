Украинский фейк о сбитом вертолете Ка-52 сопроводили фотографиями 2013 года

Очередной отчёт ВСУ о сбитом российском Ка-52 оказался фейком. Украинская пропаганда подтверждает "новый успех армии" снимками 2013 года.

Украинские националисты распространяют в соцсетях фотографии якобы сбитого российского вертолёта Ка-52 в Харьковской области. Специалисты без труда опознали на опубликованных кадрах боевую машину, потерпевшую крушение в 2013 году в районе Выхино-Жулебино на юго-востоке Москвы.

Восемь лет назад опытный вертолёт Ка-52 потерпел аварию на территории лётно-испытательного комплекса ОАО "Камов" во время полёта по программе заводских испытаний. Оба лётчика выжили, хотя им и потребовалась госпитализация.

Союзные силы в составе Вооружённых сил РФ и ополчения ЛДНР продолжают успешно выполнять задачи спецоперации. Потому украинской пропаганде приходится использовать архивные фотографии и ролики, чтобы предоставить гражданам страны отчёт хоть о каких-то победах.

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