Херсонская тероборона сложила оружие и сдала все схроны

Отряд теробороны города Голая Пристань Херсонской области сегодня, 14 мая, сдал российским военным оружие и все имеющиеся боеприпасы:

20 гранат,

более 70 снарядов от гранатометов,

снаряды для артиллерийских установок,

стрелковое оружие.

Об этом сообщил военкор "Известий" Леонид Китрарь. Как свидетельствуют кадры, снятые журналистом, члены отряда "показали тайники с арсеналом", которые были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.

ВСУ лишились схронов не только на Херсонщине

Как сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков,

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР; российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

Напомним, ранее стало известно, что сформированный в Одесской области батальон территориальной обороны вообще разбежался.