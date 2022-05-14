Отряд теробороны города Голая Пристань Херсонской области сегодня, 14 мая, сдал российским военным оружие и все имеющиеся боеприпасы:
Об этом сообщил военкор "Известий" Леонид Китрарь. Как свидетельствуют кадры, снятые журналистом, члены отряда "показали тайники с арсеналом", которые были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.
Как сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков,
ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР;
российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.
Напомним, ранее стало известно, что сформированный в Одесской области батальон территориальной обороны вообще разбежался.
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