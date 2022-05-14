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Автор Ольга Лебедева

Херсонская тероборона сложила оружие и сдала все схроны

Мир

Отряд теробороны города Голая Пристань Херсонской области сегодня, 14 мая, сдал российским военным оружие и все имеющиеся боеприпасы:

Херсонская тероборона сложила оружие и сдала все схроны
  • 20 гранат,
  • более 70 снарядов от гранатометов,
  • снаряды для артиллерийских установок,
  • стрелковое оружие.

Об этом сообщил военкор "Известий" Леонид Китрарь. Как свидетельствуют кадры, снятые журналистом, члены отряда "показали тайники с арсеналом", которые были оборудованы на территориях частных домов и прилегающих к ним полях.

ВСУ лишились схронов не только на Херсонщине

Как сообщил сегодня официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков,

ВС РФ уничтожили два склада боеприпасов украинских войск в районах населенных пунктов Спорное и Берестовое ДНР;

российские ПВО уничтожили 13 украинских беспилотников.

Напомним, ранее стало известно, что сформированный в Одесской области батальон территориальной обороны вообще разбежался

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы херсонская область
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