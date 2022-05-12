EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Ольга Лебедева

Пацифисты поневоле: отряд теробороны Одессы пустился в бега

Мир

Спешно собранный украинскими властями отряд территориальной обороны Одессы почти в полном составе — около 300 человек — дезертировал сразу после окончания краткосрочных курсов военной подготовки.

Пацифисты поневоле: отряд теробороны Одессы пустился в бега

Об этом рассказал один из офицеров ВСУ, попавших в плен. По словам военного, причина "самовольного оставления расположения отряда" — нежелание идти на фронт.

Эта версия сейчас у командования юго-восточной группы войск ВСУ основная, поскольку разбежались новобранцы сразу после того, как им был озвучен приказ о направлении их в качестве пополнения в действующую армию "из-за нехватки подготовленных кадровых резервов".

"По нашим данным, сбежавшие прячутся сейчас в деревнях в Одесской области, а некоторые смогли перебраться в Молдавию. Они же вступали в тероборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали", — рассказал украинский офицер, пояснив, что отряды территориальной обороны комплектуются из людей, у которых есть проблемы со здоровьем, а потом их "кидают в бой как мясо".

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы одесса
Sberbank
Новости
Кремль: "Все хотят избежать столкновения России и НАТО"
Вице-спикер Рады Корниенко: на Украине происходит расхищение бюджета
Сержант из Кизела погиб на Украине в ходе спецоперации
Пацифисты поневоле: отряд теробороны Одессы пустился в бега
В Белгороде опровергли слухи о вторжении украинской армии
Bloomberg: 20 компаний Европы открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты за рубли
На учениях под Кривым Рогом появились танки из Польши
Профессор из ФРГ Тум: санкции навредят РФ меньше, чем утверждают в Евросоюзе
Военкор Руденко: крышка "котла" для противника в Авдеевке захлопнулась
Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепре и обвинят ВС РФ в убийствах
Популярное
Силовые структуры
Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен

Украинские боевики, заблокированные на "Азовстали", вышли на связь с российскими военными

Группы боевиков с "Азовстали" вышли на связь с ВС РФ для обсуждения сдачи в плен
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Политика. Новости и аналитика
Военкор Котёнок: десять тысяч солдат Польши войдут на Украину 22 мая
Силовые структуры
Истребители ВВС Украины активизировались в районе Николаева и Харькова
Силовые структуры
Пекло для "Азова": боевик вылез из бункера и показал "нечеловеческие условия"
Игорь Буккер Глава нацразведки США: Конфликт на Украине надолго Игорь Буккер Ирина Шлионская Из водяных чудовищ делают культы Ирина Шлионская Ольга Лебедева Офис Зеленского: прекратить переговоры с Россией приказал Борис Джонсон Ольга Лебедева
Мир. Новости мира
Сивков: пока Россия занята Украиной, в мире нарастает напряжённость 
Бывший СССР
Эксперты перечислили, какие территории могут присоединиться к России
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Силовые структуры
Сивков: если ВСУ нападут на Приднестровье, то Россия развернёт сухопутный фронт
Последние материалы
Пацифисты поневоле: отряд теробороны Одессы пустился в бега
В Белгороде опровергли слухи о вторжении украинской армии
Bloomberg: 20 компаний Европы открыли счета в "Газпромбанке" для оплаты за рубли
На учениях под Кривым Рогом появились танки из Польши
Профессор из ФРГ Тум: санкции навредят РФ меньше, чем утверждают в Евросоюзе
Военкор Руденко: крышка "котла" для противника в Авдеевке захлопнулась
Спецслужбы Украины готовят провокацию в Днепре и обвинят ВС РФ в убийствах
Посол Нечаев: "Отказ ФРГ от российских энергоресурсов вызовет волнения в массах"
Станкевич: война вскоре может стать реальностью для крупных городов России
В честь погибшего на Украине тюменца был открыт мемориал
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников