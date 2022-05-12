Пацифисты поневоле: отряд теробороны Одессы пустился в бега

Спешно собранный украинскими властями отряд территориальной обороны Одессы почти в полном составе — около 300 человек — дезертировал сразу после окончания краткосрочных курсов военной подготовки.

Об этом рассказал один из офицеров ВСУ, попавших в плен. По словам военного, причина "самовольного оставления расположения отряда" — нежелание идти на фронт.

Эта версия сейчас у командования юго-восточной группы войск ВСУ основная, поскольку разбежались новобранцы сразу после того, как им был озвучен приказ о направлении их в качестве пополнения в действующую армию "из-за нехватки подготовленных кадровых резервов".

"По нашим данным, сбежавшие прячутся сейчас в деревнях в Одесской области, а некоторые смогли перебраться в Молдавию. Они же вступали в тероборону, чтобы избежать службы. Узнали реальные цели их подготовки и сбежали", — рассказал украинский офицер, пояснив, что отряды территориальной обороны комплектуются из людей, у которых есть проблемы со здоровьем, а потом их "кидают в бой как мясо".