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Автор Екатерина Широкова

Экс-сотрудник Белого дома: Польшу ждёт "возмездие РФ" за Украину и НАТО

Мир

Польша не хочет замечать очевидных "пустых" гарантий НАТО по безопасности страны в контексте украинского конфликта, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

Экс-сотрудник Белого дома: Польшу ждёт "возмездие РФ" за Украину и НАТО

По словам Робертса, польские власти на фоне российской спецоперации могут начать претендовать на часть Незалежной, чтобы попытаться "возродить великую Польшу". Однако такие шаги чреваты последствиями и ответом со стороны России.

"Правительство в Варшаве не понимает, что гарантии НАТО стоят не больше, чем гарантия британского правительства времён Второй мировой войны", — пояснил Робертс в своём блоге.

В контексте Украины эксперт считает, что у неё нет истории "самодостаточного государства" и Незалежная всегда была частью другой страны.

"В своей истории Украина была либо частью Польской империи, либо частью России", — считает экс-сотрудник Белого дома. — Польское правительство склонно к эмоциональным решениям, а не к ответственным".

Робертс подчеркнул, что попытка польских властей оккупировать часть Украины создаст риск масштабной войны между державами. Но Польша считает, "будто членство в НАТО защитит её от российского возмездия".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы нато пол крейг робертс
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