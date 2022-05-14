Экс-сотрудник Белого дома: Польшу ждёт "возмездие РФ" за Украину и НАТО

Польша не хочет замечать очевидных "пустых" гарантий НАТО по безопасности страны в контексте украинского конфликта, заявил бывший помощник по экономической политике министра финансов США в администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс.

По словам Робертса, польские власти на фоне российской спецоперации могут начать претендовать на часть Незалежной, чтобы попытаться "возродить великую Польшу". Однако такие шаги чреваты последствиями и ответом со стороны России.

"Правительство в Варшаве не понимает, что гарантии НАТО стоят не больше, чем гарантия британского правительства времён Второй мировой войны", — пояснил Робертс в своём блоге.

В контексте Украины эксперт считает, что у неё нет истории "самодостаточного государства" и Незалежная всегда была частью другой страны.

"В своей истории Украина была либо частью Польской империи, либо частью России", — считает экс-сотрудник Белого дома. — Польское правительство склонно к эмоциональным решениям, а не к ответственным".

Робертс подчеркнул, что попытка польских властей оккупировать часть Украины создаст риск масштабной войны между державами. Но Польша считает, "будто членство в НАТО защитит её от российского возмездия".