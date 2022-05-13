Евродепутат Дейли: "Запрет Чайковского не повлияет на ситуацию на Украине"

Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли раскритиковала запрет на русскую культуру в Старом свете. В частности отмена произведений композитора Петра Чайковского не улучшит ситуацию на Украине, уверена она.

Дейли назвала "смехотворными" все попытки нивелировать достижения российской культуры и искусства и выступила против подобных русофобских проявлений.

"То, что люди не будут играть Чайковского, никак не повлияет на ситуацию на Украине. Это смехотворно, но это демонизация всех русских людей", — заявила европейский депутат в интервью Global Times.