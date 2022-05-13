Депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли раскритиковала запрет на русскую культуру в Старом свете. В частности отмена произведений композитора Петра Чайковского не улучшит ситуацию на Украине, уверена она.
Дейли назвала "смехотворными" все попытки нивелировать достижения российской культуры и искусства и выступила против подобных русофобских проявлений.
"То, что люди не будут играть Чайковского, никак не повлияет на ситуацию на Украине. Это смехотворно, но это демонизация всех русских людей", — заявила европейский депутат в интервью Global Times.
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