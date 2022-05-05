Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли заявила, что США стремятся уничтожить экономику Европы. Для этого Вашингтон использует конфликт на Украине, полагает она.
"Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли", — передаёт слова Дейли CGTN.
Депутат уверена, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании украинских событий, так как из них военные промышленники США извлекают огромные прибыли. Жертвой при этом становится Европа, заметила член парламента.
"Заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", — сказала Дейли.
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