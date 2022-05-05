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Автор Камиль Джабраилов

Евродепутат Клэр Дейли обвинила США в намерении обанкротить Европу

Мир

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли заявила, что США стремятся уничтожить экономику Европы. Для этого Вашингтон использует конфликт на Украине, полагает она.

"Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли", — передаёт слова Дейли CGTN.

Депутат уверена, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании украинских событий, так как из них военные промышленники США извлекают огромные прибыли. Жертвой при этом становится Европа, заметила член парламента.

"Заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", — сказала Дейли.

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Автор: Камиль Джабраилов, Куратор: Любовь Степушова
сша европарламент
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