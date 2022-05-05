Евродепутат Клэр Дейли обвинила США в намерении обанкротить Европу

Депутат Европарламента из Ирландии Клэр Дейли заявила, что США стремятся уничтожить экономику Европы. Для этого Вашингтон использует конфликт на Украине, полагает она.

"Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли", — передаёт слова Дейли CGTN.

Депутат уверена, что Вашингтон не заинтересован в мирном урегулировании украинских событий, так как из них военные промышленники США извлекают огромные прибыли. Жертвой при этом становится Европа, заметила член парламента.

"Заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать", — сказала Дейли.