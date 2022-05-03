Европарламент: санкции против РФ нанесли серьёзный удар авиакомпаниям ЕС

Антироссийские санкции сильно ударили по европейским авиакомпаниям, которым приходится нести большие операционные расходы, отменять и перестраивать маршруты полётов. Об этом говорится в резолюции Европарламента, за которую хотят проголосовать в ходе майской сессии, начавшейся 2 мая в Страсбурге.

"Максимально необходимое увеличение маршрута для самолетов, чтобы облететь воздушное пространство России и Белоруссии, составляет от трех до четырех часов в один конец. Это приводит к проблемам с дозаправкой, более длинному рабочему дню экипажа, что не предусмотрено в правилах ЕС", — значится в проекте резолюции.

Евродепутаты также напомнили о проблемах, которые вызывают проблемы с поставками титана, используемого в самолётостроении. Этот металл поставляется главным образом из России и Украины.

В Европарламенте обратились к ЕК с просьбой оценить ущерб, нанесённые европейским авиаперевозчикам, и разработать способы поддержки авиаотрасли ЕС, которым сильно досталось сначала от коронавируса, затем "от запретов на пролет через Россию и Белоруссию, высоких цен на топливо и падающего спроса".