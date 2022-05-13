Силаев: то, что Россию признали стороной конфликта - это заслуга Украины

Украина делала всё возможное, чтобы коллективный Запад признал, что она является стороной украинского конфликта. Такое мнение высказал политолог Николай Силаев.

Эксперт считает, что для достижения своей цели Киев использовал разные способы, в частности, с таким прицелом строил переговорный процесс c Москвой.

"Украина добивалась того, чтобы Россия была признана стороной конфликта, этому была посвящена львиная доля усилий украинских переговорщиков. Это делалось разными способами", — сказал Силаев во время своего выступления в МГИМО.

Что касается поведения Киева на переговорах, он ставил Москву перед такими условиями, на которые она априори не могла согласиться. Украина заявляла, что Россия не желает выстраивать с ней диалог. Даже когда переговоры уже шли, Киев говорил, что РФ якобы не хочет его слушать, хотя, как подчёркивает Силаев, это ложь.