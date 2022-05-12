Шеремет призвал регионы Украины выбрать путь вступления в РФ по примеру Крыма

Регионам Украины нужно встать на путь вхождения в состав РФ по примеру Крыма. С таким предложением выступил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

По его словам, вскоре жители освобождённых территорий осознают, что украинские националисты уже никогда не вернутся. Он подчеркнул: у мирного населения постепенно исчезнет страх перед ними. После этого, отметил Шеремет, можно принять решение о проведении референдума в таких регионах.

"Регионам стоит встать на путь вступления в состав Российской Федерации по примеру Крыма", — сказал парламентарий в интервью РИА Новости.

Он добавил, что Крым проложил дорогу для всех, кто стремится путём плебисцита решить свои вопросы. Как пояснил Шеремет, крымский референдум был организован в соответствии со всеми международными нормами.

Политик убеждён: жители освобождённых регионов Украины хотят жить в составе России.