Жители Херсонской области будут просить Путина включить регион в состав РФ

После завершения всех интеграционных процессов жители Херсонской области намерены обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой принять их в состав Российской Федерации, заявил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

По словам Стремоусова, процесс небыстрый и вопрос решается не за считаные дни. Однако замглавы подчеркнул, что как только область будет "готова", они обратятся к российскому президенту.

"Это вопрос не ближайших дней, а обозримой перспективы. Как только мы завершим все интеграционные процессы и полностью будем готовы, чтобы область стала полноценным регионом Российской Федерации, то сразу обратимся к президенту России", — пояснил Стремоусов в беседе с РИА Новости.

Как подчеркнул замглавы, области необходимо перейти полностью на российское законодательство, выстроить актуальные механизмы экономического сектора и жизнеобеспечения.