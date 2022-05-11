Москва превзошла Вашингтон на информационном поле, призналась кандидат на пост посла США в Киеве Бриджит Бринк на слушаниях в профильном комитете Сената. В связи с этим она пообещала сделать всё возможное, чтобы российская военная спецоперация на Украине оказалась "стратегическим провалом".
Бринк утверждает, что Москва вводит в заблуждение весь мир, распространяя ложную информацию о боевых действиях:
"Думаю, мы должны делать больше, больше, больше. <…> Мы хуже владеем этим оружием, нас превзошли в ресурсах и в действиях. <…> Это вызов — дезинформация, распространяющаяся в Европе и других местах. В случае утверждения, я буду сотрудничать с конгрессом, чтобы помочь Украине на поле боя и за столом переговоров. Мы добьёмся, чтобы усилия России по доминированию над Украиной стали стратегическим провалом", — цитирует Бринк "Военное обозрение".
Президента Украины Владимира Зеленского обрадовало назначение Бринк на должность полномочного посла в Киеве, а такие громкие заявления говорят о том, что Сенат её кандидатуру точно утвердит.
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