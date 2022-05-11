Посол Мирошник: мир в Донбассе невозможен без ликвидации киевского режима

Без уничтожения нынешнего киевского режима достичь мира в Донбассе невозможно. Об этом заявил посол ЛНР в России Родион Мирошник.

В интервью РИА Новости он отметил, что руководство Украины действует в соответствии с требованиями Запада. Как пояснил посол, Киев находится под внешним влиянием и контролируется извне.

"Без уничтожения или снятия угрозы со стороны токсичного украинского режима достижение устойчивого мира, стабильной мирной ситуации практически невозможно", — считает Мирошник.

Он призвал "обрезать ниточки", которые "дёргают марионеток" на территории Украины. Посол подчеркнул: гражданам этой страны нужно предоставить свободу.

Кроме того, политик добавил, что следует "удалить" военные возможности нанесения удара по ЛНР, ДНР и РФ со стороны ВСУ. Украина должна превратиться из "военной игрушки в руках иностранных режимов" в адекватное государство, заключил Мирошник.