Билл Гейтс заболел коронавирусом

Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс заразился коронавирусом.

Он сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.

"Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", — заявил богатейший человек планеты.

Как отметил Гейтс, он полностью вакцинирован и получил бустерную дозу препарата от коронавируса.

Бизнесмен отметил, что основанный им фонд Gates Foundation сделает всё возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с эпидемией.

Билл Гейтс считает, что надвигается ещё одна пандемия, которую может вызвать патоген, отличный от семейства коронавирусов.