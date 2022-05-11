Основатель компании Microsoft, американский миллиардер Билл Гейтс заразился коронавирусом.
Он сообщил, что получил положительный результат теста на COVID-19.
"Я испытываю легкие симптомы и по советам специалистов изолировался до тех пор, пока не выздоровею", — заявил богатейший человек планеты.
Как отметил Гейтс, он полностью вакцинирован и получил бустерную дозу препарата от коронавируса.
Бизнесмен отметил, что основанный им фонд Gates Foundation сделает всё возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с эпидемией.
Билл Гейтс считает, что надвигается ещё одна пандемия, которую может вызвать патоген, отличный от семейства коронавирусов.
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