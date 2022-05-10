Глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявила, что Германия навсегда сократит зависимость от российских энергоресурсов до "нуля".
"Экономическая зависимость не ведет к безопасности, если агрессору безразлично благосостояние своего народа. Поэтому мы сокращаем со всеми последствиями нашу зависимость от российских энергоносителей до нуля. И это навсегда", — подчеркнула министр.
Она отметила, что Берлин не отменит антироссийские санкции, даже если от них пострадает Германия.
Также Бербок пообещала, что ФРГ предоставит Украине современное вооружение, в том числе танки и гаубицы, а также начнёт обучение украинских военнослужащих.
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