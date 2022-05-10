Бербок: Германия не откажется от антироссийских санкций

Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что Германия не откажется от санкций против России, даже если это будет выгодно Берлину.

"Санкции против РФ не могут быть отозваны даже в случае эффекта от них для Германии", — подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что запрет на поставку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций.

Напомним, 4 мая Европейская комиссия представила шестой пакет санкций против Российской Федерации, в котором предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.