Глава немецкого внешнеполитического ведомства Анналена Бербок заявила, что Германия не откажется от санкций против России, даже если это будет выгодно Берлину.
"Санкции против РФ не могут быть отозваны даже в случае эффекта от них для Германии", — подчеркнула она.
Ранее сообщалось, что запрет на поставку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций.
Напомним, 4 мая Европейская комиссия представила шестой пакет санкций против Российской Федерации, в котором предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.
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