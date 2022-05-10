Запрет на поставку российской нефти больше не входит в шестой пакет антироссийских санкций.
"Запрет на транспортировку российской нефти больше не входит в шестой пакет санкций против РФ", — пишет DPA со ссылкой на источник.
Напомним, 4 мая Европейская комиссия представила шестой пакет санкций против Российской Федерации, в котором предлагается запретить импорт российской нефти, отключить Сбербанк от системы платежей SWIFT, а также запретить в ЕС вещание трех государственных телеканалов России.
Однако Венгрия наложила вето на шестой пакет санкций в отношении РФ, предусматривающий эмбарго на поставки в ЕС её нефти.
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