EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Юлия Миленина

Глава парламента Крыма: южные области Украины должны стать новым регионом РФ

Мир

Освобождённые южные области Украины должны стать новым регионом РФ. Об этом заявил руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

Глава парламента Крыма: южные области Украины должны стать новым регионом РФ

Он отметил в интервью РИА Новости, что этим территориям нужно пройти путь Крыма. Жителям освобождённых регионов, подчеркнул политик, следует самостоятельно решить свою дальнейшую судьбу после окончания российской спецоперации по демилитаризации Украины.

"Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион", — сказал Константинов.

Он добавил, что Крым — полноценный субъект РФ. Его российский статус, пояснил глава парламента, восстановлен юридически с соблюдением международных норм.

Константинов пообещал оказать всю необходимую помощь освобождённым регионам Украины в части ускоренной интеграции в российское политическое и экономическое пространство.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов РФ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
Темы крым украина
Sberbank
Новости
Журналистам Украины присудили приз Пулитцеровской премии за освещение "войны"
WarGonzo: бойцы СДД продвинулись на Изюмском направлении
Reuters: разногласия возникли на переговорах ФРГ и Катара по поставкам газа
Глава парламента Крыма: южные области Украины должны стать новым регионом РФ
Военкор Сладков: ленд-лиз — путь к физическому уничтожению Украины
Daily Mail: Уже к осени британцы будут платить £3 000 за электричество
Ходаковский: "На "Азовстали" мы видим преданных своим правительством идиотов"
Эксперт Белова: отказ платить за газ в рублях приведёт к всплеску цен в Европе
Global Times: Путин пожалел Запад в своей речи на параде Победы
Киев понёс огромные потери из-за приказа Зеленского по захвату Змеиного к 9 мая
Популярное
Силовые структуры
Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком

Группировка российского спецназа "О" в ходе наступления на Северодонецк ликвидировала особо отличившихся украинских боевиков.

Спецназ "О" ликвидировал выдающихся бойцов ВСУ под Северодонецком
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Литовкин: 150 поставленных ВСУ танков НАТО не доехали до линии фронта
Силовые структуры
Военкор Пегов показал кадры реального боя "Сомали" и ВСУ под Авдеевкой
Силовые структуры
Минобороны РФ сообщило о трёхдневной попытке Украины захватить остров Змеиный
Любовь Степушова Посол и консул в Польше подверглись нападению. Каким будет ответ РФ? Любовь Степушова Олег Подгорецкий Сила и правда России: "Мы разучились говорить правду…" Олег Подгорецкий Ирина Шлионская Несколько примеров массовой истерии: лечить можно, но только насилием Ирина Шлионская
Силовые структуры
Леонков: ВС России до сих пор не уничтожили укрепрайоны ВСУ из-за фортификации
Мир. Новости мира
Один из лучших лётчиков Украины погиб при высадке десанта на Змеиный
Глава МВД Польши пытался оправдать нападение на посла России
Политика. Новости и аналитика
Глава МВД Польши пытался оправдать нападение на посла России
Последние материалы
WarGonzo: бойцы СДД продвинулись на Изюмском направлении
Reuters: разногласия возникли на переговорах ФРГ и Катара по поставкам газа
Глава парламента Крыма: южные области Украины должны стать новым регионом РФ
Военкор Сладков: ленд-лиз — путь к физическому уничтожению Украины
Daily Mail: Уже к осени британцы будут платить £3 000 за электричество
Ходаковский: "На "Азовстали" мы видим преданных своим правительством идиотов"
Эксперт Белова: отказ платить за газ в рублях приведёт к всплеску цен в Европе
Global Times: Путин пожалел Запад в своей речи на параде Победы
Киев понёс огромные потери из-за приказа Зеленского по захвату Змеиного к 9 мая
Российские силы ПВО сбили украинский военный самолёт над Северодонецком
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников