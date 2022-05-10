Глава парламента Крыма: южные области Украины должны стать новым регионом РФ

Освобождённые южные области Украины должны стать новым регионом РФ. Об этом заявил руководитель крымского парламента Владимир Константинов.

Он отметил в интервью РИА Новости, что этим территориям нужно пройти путь Крыма. Жителям освобождённых регионов, подчеркнул политик, следует самостоятельно решить свою дальнейшую судьбу после окончания российской спецоперации по демилитаризации Украины.

"Уверен, у них должен быть свой путь, никого не надо принимать в состав Крыма. Это должен быть новый регион", — сказал Константинов.

Он добавил, что Крым — полноценный субъект РФ. Его российский статус, пояснил глава парламента, восстановлен юридически с соблюдением международных норм.

Константинов пообещал оказать всю необходимую помощь освобождённым регионам Украины в части ускоренной интеграции в российское политическое и экономическое пространство.

Ранее заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что регион будет стремиться стать одним из субъектов РФ.