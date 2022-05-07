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Автор Денис Постольский

Власти Херсонской области: регион может войти в состав России

Мир

Херсонская область будет стремиться стать одним из субъектов Российской Федерации, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя военно-гражданской администрации области Кирилла Стремоусова.

Власти Херсонской области: регион может войти в состав России

"Мы намерены жить в составе Российской Федерации и будем напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму. Регион будет стремиться стать субъектом Российской Федерации. Никто ни к чему не будет принуждать, но исконно русские земли должны вернуться в своё историческое русло культуры и ценностей", — заявил Стремоусов.

Как отметил политик, в случае, если понадобится, власти Херсонской области готовы обратиться с вопросом о включении региона в состав РФ.

Ранее Стремоусов заявил, что жители региона смогут получить гражданство Российской Федерации. По его словам, Херсонская область будет максимально интегрироваться в состав России.

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Автор: Денис Постольский, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина херсонская область
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